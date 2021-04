Ventura: "Della mia Salernitana è rimasta la mentalità: lo scorso anno pagato il lockdown"

Doppio ex del big match odierno tra Lecce e Salernitana, gara valida per la 31^ giornata del campionato di B, Giampiero Ventura è tornato a parlare della formazione campana, allenata lo scorso anno. Questo il suo commento, rilasciato a La Gazzetta dello Sport: "La Salernitana non segna molto ma capitalizza, Non prende gol da 7 giornate, 4 volte è finita 0-0. E’ stata costruita a immagine e somiglianza del suo allenatore. Ha giocatori pericolosi negli spazi. Cosa è rimasto della mia Salernitana? Di sicuro non il gioco visto che sono cambiati molti dei miei titolari. Oggi ce ne sono soltanto 4: Di Tacchio, Djuric, Jaroszyinki e CapezzI. Altri come Cicirelli sono in panchina. Credo che sia rimasta la mentalità, che ero stato chiamato a ricostruire dopo una stagione terribile chiusa con la salvezza al playout. Abbiamo pagato moltissimo il lockdown, siamo sempre rimasti in zona playoff, ripartire è stato difficile".