Vicenza-Brescia 0-3, le pagelle: Donnarumma trascinatore, delude Da Riva

Vicenza-Brescia 0-3

Marcatori: 38' Bjarnason, 41' Donnarumma rig., 50' Donnarumma.

VICENZA

Perina 6 - Praticamente mai impegnato per buona parte della prima frazione. Non ha responsabilità particolari sulle reti subite.

Bruscagin 5,5 - Cerca di controllare le scorribande di Martella, ma il terzino biancazzurro oggi era instancabile e, soprattutto, poco contenibile.

Padella 6 - Attento in marcatura per la prima mezz'ora di gara. Poteva fare meglio in occasione della prima rete realizzata dagli ospiti. Esce in barella dopo un brutto scontro con Aye. (dal 56' Vendeputte 6 - Prova a prendere l'iniziativa ma ormai gli ospiti si erano chiusi a riccio.).

Cappelletti 5,5 - Disinnesca numerosi attacchi delle Rondinelle, ma commette una grossa ingenuità entrando male in area su Aye e condanna così i suoi.

Barlocco 6 - Tenta di sfondare sulla corsia mancina, mettendo in seria difficoltà Mateju che da quella parte è poco reattivo negli interventi.

Pontisso 6 - Corre e spende tanto. Riesce ad imbriagliare Bjarnason, ma poi l'islandese alza i giri e non dà scampo al reparto arretrato biancorosso. (dal 56' Pasini 6 - Prestazione attenta, gestisce bene le incursioni avversarie.).

Cinelli 6 - Prova ad innescare i trequartisti con qualche verticalizzazione ma i suoi compagni oggi non erano in partita.

Nalini 5,5 - Troppo timido, si rende pericoloso solo una volta quando sfonda centralmente e fa partire una bella conclusione deviata però dalla retroguardia rivale. (dal 56' Jallow 6,5 - Entra e cerca di prendere per mano i suoi con la sua personalità, provando ad impensierire la difesa ospite.).

Da Riva 5,5 - Si vede pochissimo. Poco propositivo sulla trequarti. Meggiorini aveva bisogno del suo supporto.

Giacomelli 6,5 - Il migliore dei suoi. Vivace sin dalle prime battute. Su punizione impegna Joronen e fa la guerra su ogni pallone guadagnando numerosi falli. (dal 80' Zonta s.v.).

Meggiorini 6 - Svaria per tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento alla retroguardia biancazzurra. Con uno dei suoi spunti fa fuori Mangraviti e va vicino alle rete, ma Joronen compie un miracolo. (dal 56' Longo 5,5 - Non incide e non si fa sentire in area avversaria.).

BRESCIA

Joronen 7 - Subito molto attento sulla punizione iniziale di Giacomelli. Intorno alla mezz'ora si supera con un vero e proprio miracolo su Meggiorini e salva i suoi, che poco dopo si portano in vantaggio.

Mateju 5,5 - Spesso in ritardo su Giacomelli e Barlocco, nella prima frazione si fa ammonire dopo un intervento molto duro sul terzino biancorosso. (dal 62' Kararic 6 - Entra bene e insieme ai suoi compagni di reparto alza il muro nell'ultima mezz'ora di gara.)

Cistana 7 - Trasmette sicurezza all'intero reparto. Aiuta la mediana biancazzurra partecipando alla costruzione della manovra.

Mangraviti 6,5 - Disputa una gara più che sufficiente ma, nella prima frazione, la sua marcatura su Meggiorini è troppo leggera e deve ringraziare Joronen per il miracolo effettuato sul tiro dell'attaccante avversario.

Martella 6,5 - Sin dalle prime battute cerca sempre di proporsi in avanti per pennellare cross interessanti per i compagni. Molto pericoloso sui calci da fermo. (dal 72' Pajac s.v.)

Bisoli 6,5 - Pulito nei suoi interventi. Gioca a tutto campo e tenta spesso di buttarsi in avanti per impensierire la retroguardia di Di Carlo.

Van de Looi 6,5 - Detta i tempi delle Rondinelle. Guida i compagni, giocando a due tocchi con molta tranquillità.

Jagiello 6,5 - Partita intensa la sua, dà equilibrio alla squadra di Clotet. Nella seconda frazione imbuca in area con estrema precisione e pesca Bjarnason, che poi regala l'assist per il tris di Donnarumma. (dal 75' Labojko s.v.)

Bjarnason 7 - Un primo tempo in ombra e di molta imprecisione in zona di rifinitura. Si riscatta con un bel gol in girata, che sblocca così il match. Ad inizio della ripresa mette in area un cioccolatino per Donnarumma, che non può sbagliare a due passi da Perina. (dal 62' Ndoj 6 - Scherma la difesa e non concede spazi agli attaccanti di Di Carlo.)

Donnarrumma 7 - Fa a sportellate con la retroguardia rivale. Serve l'assist per il gol Bjarnason e poi, dal dischetto, non dà scampo a Perina spiazzandolo. Nella seconda frazione firma il tris da vero rapace d'area di rigore. (dal 75' Ragusa s.v.)

Aye 6,5 - Sulla rete di Bjarnason scambia bene con Donnarumma. Dopo neanche due minuti è lui a guadagnarsi il fallo che porta al rigore per le Rondinelle.