Vicenza, Di Carlo: "Col Chievo sarà una bella partita". I convocati: Nalini out, c'è Meggiorini

"Siamo intenzionati a dare continuità alla vittoria conquistata contro la Cremonese. La continuità speriamo si traduca in un altro successo, ben sapendo che affronteremo un’altra grande squadra, una formazione dinamica che gioca un gran calcio. Sarà una bellissima partita, di grande intensità": così, mister Domenico Di Carlo in occasione della sfida al ChievoVerona, valida per la 27^ giornata del campionato di B.

Il tecnico del Vicenza prosegue poi: "Dobbiamo guardare solamente a noi stessi. Lo dico con la giusta attenzione: in Serie B nessun risultato è scontato, ci sono giornate dove vincono tutte quelle dietro e giornate dove perdono tutte. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, dobbiamo tenere davanti ai nostri occhi l’obiettivo, puntarlo e cercare di arrivare alla salvezza il prima possibile. Per me sarà veramente una bella partita sotto l’aspetto tecnico-tattico. Loro stanno disputando un grande campionato e auguro loro di andare in Serie A, come auguro a noi di raggiungere presto la salvezza: se dovessero succedere entrambe le cose festeggeremo".

E sulla gara: "Ci vorrà un grande acume tattico, imprevedibilità, intensità e metterci dentro quella concretezza nell’attaccare gli spazi che può far male al Chievo. Modulo? Tre centrocampisti e quattro difensori ci saranno sicuramente, poi davanti possiamo giocare sia un po’ più aperti che un po’ più chiusi. A seconda della partita si può cambiare: abbiamo duttilità e stiamo utilizzando i diversi moduli per mettere in condizione i nostri giocatori di esprimere le loro qualità nel miglior modo possibile. Può anche diventare 4-3-2-1, ma quello che conta sarà entrare in campo con la mentalità giusta per portare a casa i punti, uniti e concentrati. La squadra c’è, la mentalità anche e il gruppo è unito. Dobbiamo raccogliere punti sia in casa che fuori. Conterà avere un atteggiamento propositivo e coraggioso, giocando 95 minuti per la vittoria, perché abbiamo le qualità per farlo. Sono fiducioso della mia squadra e sono convinto che la vittoria di Cremona ci abbia dato qualche certezza in più".

Sulla formazione: "Io vorrei sempre schierare la stessa formazione, ma ogni settimana purtroppo c’è sempre qualcosina da gestire. Questa settimana Nalini sarà sicuramente out per un affaticamento muscolare e non vogliamo rischiare, Dalmonte e un altro giocatore hanno avuto anche loro dei problemi e li abbiamo dovuti gestire. Lui e Meggiorini sono convocabili, ma Dalmonte ha ancora fastidio, partirà dalla panchina sicuramente, se scenderà in campo lo vedremo domani in base a come sta. Meggiorini ha recuperato forza fisica, dopo due gare consecutive ma serve vedere come sta perché ci serve al 100% e non dobbiamo rischiare nulla. Domani potrebbe essere la partita di Lanzafame”.

Di seguito quindi l'elenco dei 24 convocati:

PORTIERI: Grandi, Perina, Zecchin

DIFENSORI: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Fantoni, Padella, Pasini, Valentini

CENTROCAMPISTI: Agazzi, Cinelli, Dalmonte, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

ATTACCANTI: Giacomelli, Gori, Lanzafame, Longo, Mancini, Meggiorini.