Vicenza, Di Carlo: "Domani serve una gara diversa dall'ultima. Meggiorini non ci sarà". I convocati

Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, ha analizzato il match di domani contro la Reggina al ‘Granillo’ (fonte TrivenetoGoal.it): “Come sta Meggiorini? Non sarà della partita. Oggi si è allenato ma non è ancora al 100 %. Ci sono 23 convocati. Ogni squadra dev’essere al 100 % per provare a vincere le partite, ad Ascoli non era così, i ritmi poi si sono abbassati e la qualità non è uscita. I ragazzi hanno capito che la gara di domani va interpretata con un atteggiamento diverso. La Reggina ha giocatori che fanno la differenza mentre noi la squadra. Con una vittoria si può ambire alla salvezza e probabilmente a fare qualcosa di diverso. Noi dobbiamo andare a riscattarci. Domani non ci saranno giocatori che hanno alzato il tasso di qualità, però ne abbiamo altri che possono fare bene. La formazione? Oggi non ne parlo. A prescindere da chi scende in campo, se giochiamo con i ritmi alti possiamo vincere con chiunque, voglio questo coraggio. Domani mi aspetto una partita con ritmo alto e aggressività. Mancini? Nel girone d’andata doveva crescere e abituarsi ai ritmi, oggi sta facendo il percorso di crescita per reggere l’urto per più tempo, deve stare sereno, e domani o quando sarà potrà giocare anche titolare, lui è un giocatore di prima squadra e non più di Primavera. E’ fisicamente forte, rapido e veloce nonostante l’altezza, ha forza, caparbia e crede nelle cose che fa, ma deve crescere e non dobbiamo dargli troppa pressione. Da Riva? Ha dato contributo ad Ascoli e lo farà anche a Reggio”.

Di seguito i convocati per la gara:

Portieri: Grandi, Perina, Zecchin

Difensori: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Ierardi, Padella, Pasini, Valentini

Centrocampisti: Agazzi, Cinelli, Da Riva, Nalini, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

Attaccanti: Giacomelli, Gori, Longo, Mancini