Vicenza, Di Carlo sulla Superlega: "Ha vinto il calcio di tutti. Così i bambini posso sognare"

Il tema della Superlega non ha toccato solo la Serie A ma anche la cadetteria. Ad esprimere la sua opinione in merito ci ha pensato anche Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza con un lungo passato nella massima serie sia da calciatore che da allenatore: "Oggi (ieri per chi legge, ndr) è una giornata meravigliosa perché ha vinto il calcio di tutti - spiega attraverso il proprio profilo ufficiale su Instagram -: ogni bambino può continuare a sognare di indossare la maglia della propria città e vincere qualche trofeo prestigioso contro le grandi squadre, come successe a noi qualche anno fa".