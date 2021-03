Vicenza, Giacomelli: "Fino a che uscire da quel tunnel mi darà emozioni vorrò rimanere qui"

A due giorni dalla sfida contro il ChievoVerona, in casa Vicenza è capitan Stefano Giacomelli a parlare. Queste le sue dichiarazioni, riprese da trivenetogoal.it: "Con il Chievo ci abbiamo giocato poco tempo fa, è una squadra forte con giocatori importanti, ultimamente ha fatto risultati non positivi, ma sabato contro il Pordenone ha vinto contro una delle più organizzate, si giocherà a viso aperto, noi negli ultimi due mesi stiamo sfruttando molto il fatto di saper giocare a calcio e trovare gli spazi. Andremo lì per vincere, non c’è altro risultato, dopo martedì abbiamo il morale alto. E personalmente sto facendo bene, mi sto trovando a mio agio nel ruolo di trequartista e anche di esterno. La fiducia tra mister e compagni di squadra è importante per rendere al massimo".

Prosegue poi: "Noi dobbiamo lottare per la salvezza, siamo partiti con un obiettivo, questo è un gruppo con tanto cuore e voglia di lottare partita dopo partita e sono convinto che riusciremo a raggiungerlo il prima possibile. La vittoria di martedì credo sia fondamentale per allungare leggermente e continuare".

Sul suo futuro: "Non c’è mai stata la minima sensazione di andare via, credo che a gennaio sia cambiato qualcosa e ora sento la fiducia di tutti, sono il capitano e sono il primo a dover portare l’esempio. Fino a che uscire da quel tunnel mi darà le stesse emozioni del primo giorno vorrò rimanere qui. Ho sempre ribadito il mio amore per questi colori, fosse per me sarebbe ancora lunga la cosa, è un amore troppo importante. C’è stata una volta in cui stavo per andare ad Avellino: voglio mettere il punto su questa cosa, assicuro che non era colpa mia".