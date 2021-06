Vicenza, Longo sempre più vicino all'addio. Sull'ex Inter c'è l'interesse del Pisa

Si fa sempre più concreta la possibilità di un addio al Vicenza per Samuele Longo. L’attaccante prelevato la scorsa estate e contrattualizzato per tre anni in Veneto non ha convinto e così potrebbe presto partire. Secondo quanto raccolto da Il Tirreno sul giocatore ex Inter ci sarebbe, ad esempio, l’interesse del Pisa.