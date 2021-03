Vicenza, Meggiorini torna in doppia cifra dopo 12 stagioni. L'ultima volta fu con il Cittadella

Con la doppietta di questa sera Riccardo Meggiorini ha raggiunto quota dieci in campionato tornando in doppia cifra dopo oltre dieci anni. L’ultima volta in campionato era accaduto nel lontano 2008/09 quando l’attaccante vestiva la maglia del Cittadella e chiuse la stagione con 18 reti in 37 partite che gli valsero la chiamata della Serie A da parte del Bari. Da allora non era mai riuscito ad avvicinare la doppia cifra in fatto di marcature, sfiorandola solo nella passata stagione con il Chievo quando chiuse l’annata con 8 reti in 26 presenze. Ora siamo a dieci in 23 presenze, con la possibilità di aumentare il proprio bottino in questo finale di stagione e magari avvicinare quelle 18 reti che rappresentano il suo massimo storico, e che probabilmente varrebbero la salvezza alla squadra biancorossa.