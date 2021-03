Vicenza, Stefano Rosso alza la voce: "Stanchi di essere presi per i fondelli dagli arbitri"

Dopo la sconfitta contro l'Empoli, Stefano Rosso ha espresso il suo rammarico anche per alcune decisioni arbitrali: "Viste le occasioni bisognerebbe far finta che sia finita 1-1 - riporta Biancorossi.net -. Un tempo a testa, il rammarico è di non aver portato a casa nemmeno un punto. Siamo stanchi di essere presi per i fondelli dagli arbitri. Era solare che il portiere avesse preso il pallone: basta, quest’anno siamo andati oltre il credito con i rigori regalati agli avversari e questo mi fa incazzare. Non deve essere messa in discussione quella che sta dietro in classifica con regali fatti alle squadre che stanno davanti. Quest’anno saremmo minimo 5 punti avanti. Probabilmente avremmo perso lo stesso, però basta. E’ per principio. Siamo stanchi. Ci faremo sentire, come sempre. Siamo contenti della squadra, danno sempre tutto. Gli episodi sfortunati fanno parte del calcio, gli arbitraggi no. Cosenza e Pescara? Ogni partita è fondamentale. Non si può mai stare tranquilli, bisogna fare sempre la nostra prestazione e poi tirare le somme".