Vicenza, Valentini: "Felice di ritrovare Padella e Di Carlo. Arrivo con entusiasmo"

Il difensore del Vicenza Nahuel Valentini ha parlato in conferenza stampa dicendosi felice di ritrovare Di Carlo come mister e Padella come compagno di squadra: “Quando c’è stata l’opportunità di venire qui non ci ho pensato due volte e ho accettato con grandissimo entusiasmo questa chance. In Serie C c’erano molte squadre che mi volevano, ma Sogliano non voleva cedermi a una concorrente, mentre in B ho avuto via libera. Ritrovo Padella con cui ho passato tante battaglie importanti ad Ascoli conquistando anche la salvezza. Mentre con mister Di Carlo, che mi aveva cercato in passato, ci siamo ritrovati dopo un po' di tempo. - continua l’argentino – Si vede che ci tiene tantissimo e che ci sta mettendo tutto per raggiungere gli obiettivi che la società ha fissato”.