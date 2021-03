Vicenza, Zonta: "Nel dubbio quest'anno non ci stanno fischiando i rigori a favore"

vedi letture

Dopo la sconfitta contro l'Empoli, il centrocampista del Vicenza Loris Zonta ha commentato: "Come mi sono davanti nel 433? Mi sono trovato abbastanza bene, comunque avevo già ricoperto quel ruolo giocando esterno alto nel 442. Per caratteristiche tendo ad allargarmi come mezzala quindi non ho avuto grossi problemi, anzi, penso di aver giocato una buona partita anche in quel ruolo. Il salvataggio? E' stato in seguito ad un inserimento di Haas verso la porta, lui era riuscito a tagliarmi davanti però sul rimpallo la palla è rimasta lì sulla linea e ho aiutato Grandi a recuperare il pallone anziché entrasse. Rigore su di te? Nel dubbio sicuramente a noi quest’anno non ci stanno fischiando i rigori a favore, penso di essermi trovato davanti a Terzic e poi nel momento del contatto io sono caduto perché ho sentito un contatto da dietro. Non lo so, bisognerebbe rivederlo ma nel dubbio veramente quest’anno a noi non ci stanno agevolando dal punto di vista arbitrale. Buon secondo tempo? Sì, un ottimo secondo tempo, siamo riusciti a impensierire l'Empoli con un tiro di Bruscagin che ha preso il palo e poi il corpo del portiere, siamo stati un po’ sfortunati. Pensiamo anche all’occasione di Rigoni, si vede che il Vicenza c’è, abbiamo affrontato l’Empoli con la giusta intensità cercando di mettere in risalto le nostre qualità. Usciamo con una sconfitta però sono sicuro che giocando così arriveremo a ottimi risultati. Martedì Cosenza? Il Cosenza è una nostra diretta concorrente, cercheremo di affrontare la partita al meglio come tutte quelle che stiamo affrontando e come abbiamo già affrontato le scorse partite. Giocheremo con la solita nostra intensità e cercheremo di mettere in difficoltà il Cosenza per portare a casa punti".