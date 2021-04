VIDEO - Galliani a colloquio coi tifosi del Monza: "Ho ricordato ai giocatori che vogliamo la A"

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani dopo aver fatto visita alla squadra prima della partenza per Ascoli si è fermato all'esterno di Monzello per parlare coi tifosi che hanno esposto uno striscione per caricare la squadra in un momento difficile e delicato della stagione: "Cinque giornata fa, alla 27^ giornata, eravamo soli al secondo posto. Questa squadra marciava a due punti partita di media e non può passare in cinque giornate alla media di un punto. Non abbiamo creato, spendendo una montagna di soldi per cui dovete ringraziare non me, ma Silvio Berlusconi, una squadra che faccia questi risultati. Ai giocatori ho detto intanto che non devono attaccarsi agli infortuni visto che abbiamo 27 giocatori validi, noi dobbiamo vincere perché è quello che ci siamo ripromessi fin dalla prima giornata. Il mio pensiero principale, anche quando i medici mi hanno detto che ero in fin di vita, è stato il Monza. Speriamo che prima o poi si riapra lo stadio per vedervi ai vostri posti anche se so che la vostra passione non passerà come non è mai passata la mia. Il presdente Berlusconi e io stiamo facendo tuto quanto possibile.