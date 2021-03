Virtus Entella-Ascoli 0-0, le pagelle: bene i difensori centrali, Schenetti e Sabiri ispirati

VIRTUS ENTELLA-ASCOLI 0-0

VIRTUS ENTELLA

Russo 6,5 - Non è costretto a parate degne di nota, gli avversari ci provano per lo più dalla distanza centrando poche volte lo specchio della porta. Attento nel finale ad evitare la beffa sulla conclusione di Bidaoui.

De Col 5,5 - Alterna tante amnesie nella marcatura stretta a ottime diagonali difensive dimostrando una grande lettura delle dinamiche di gioco.

Pellizzer 6 - Molto aggressivo su Dionisi e Bajic, spesso si porta quasi a centrocampo in azione di pressing. Buona impostazione della manovra dal basso.

Chiosa 6,5 - Recupero lampo dal fastidio muscolare patito a Lecce e solita partita attenta e autoritaria al centro della difesa.

Costa 5,5 - Pinna lo mette più volte in affanno con le sue continue discese sulla fascia. Meglio in proiezione offensiva, mette una serie di palloni interessanti per i suoi attaccanti.

Brescianini 5,5 - Non riesce ad imporre ritmo al proprio gioco, costretto quasi sempre a liberarsi del pallone in una frazione di secondo per evitare la pressione degli avversari. (Dal 73' Morosini 6,5 - Dà ritmo e dinamisno al molle centrocampo ligure, manca il gol in due occasioni per questione di centimetri).

Paolucci 5,5 - Buona gestione del pallone ma riesce raramente ad imbastire manovre verso la porta dell'Ascoli. In difficoltà in fase di copertura, soffre la fisicità degli avversari. (Dall' 84' Nizzetto s.v.).

Settembrini 5,5 - Sul finale di primo tempo ha la chance di battere a rete tutto solo davanti a Leali ma non è reattivo a leggere il pallone servitogli dal compagno. (Dal 61' Dragomir 5,5 - Tanta fisicità ma poca lucidità nella gestione del pallone, specie nei minuti finali).

Schenetti 6,5 - I suoi inserimenti provocano non pochi problemi alla difesa avversaria. Sicuramente il più pericoloso dei suoi con almeno tre conclusioni pericolose verso lo specchio di porta.

Brunori 5,5 - Non riesce a staccarsi dalla marcatura asfissiante di Brosco e Quaranta ed ha difficoltà a dialogare con i compagni. Bene nel gioco aereo, regala una serie di sponde interessanti non sfruttate a dovere. (Dal 61' Mancosu 5,5 - Finisce anch'egli nella morsa di Quaranta e Brosco riuscendo raramente a mettersi in mostra nell'area avversaria).

Capello 6,5 - Solita grande partita di sacrificio, gravita quasi sulla linea di centrocampo per creare spazi per l'inserimento dei compagni. Poco presente sotto porta, ma il suo lavoro per la squadra è prezioso. Sfiora il gol nella ripresa.

ASCOLI

Leali 6,5 - Reattivo sulla conclusione ravvicinata di Schenetti nel primo tempo. Attento nelle uscite, si fa sentire molto con i suoi difensori per organizzare la fase di non possesso.

Pinna 6,5 - Spinta costante sull'out di destra, la maggior parte delle situazioni pericolose nasce da suoi cross. (Dall' 81'Corbo s.v.).

Brosco 6,5 - Un gigante in area di rigore, guida con auotorità il reparto arretrato dimostrando polso da vero capitano.

Quaranta 6,5 - Impeccabile, sia in marcatura stretta sia quando è chiamato a spostare il proprio raggio d'azione per ostacolare il taglio degli avversari. Il tutto, condito da una discreta qualità nell'iniziare l'azione dal basso.

D'Orazio 6 - Timido all'inizio, si riprende sul finale del primo tempo, si schiaccia troppo dietro nella ripresa salvo uscire alla distanza dimostrando un'ottima tenuta fisica e gestione delle energie.

Eramo 6 - Partita di sostanza, prova un paio di strappi in mezzo al campo ma non riesce ad inserirsi come vorrebbe.

Buchel 5 - Regia discreta, quantomeno è bravo ad eludere il pressing avversario facendo correre veloce il pallone. Commette un'ingenuità nella ripresa, lasciando i suoi in inferiorità numerica nel momento di maggiore pressione sull'avversario.

Caligara 5,5 - Si accende a sprazzi, sostiene con costanza la manovra ma spesso è poco lucido nella scelta della giocata. Va vicino al gol con un bel colpo di testa. (Dal 66' Danzi 6 - Costretto a rivedere il copione dopo l'espulsione del compagno, aiuta molto la squadra a non abbassarsi troppo durante il forcing degli avversari).

Sabiri 6,5 - Impossibile, o quantomeno molto complicato, togliergli il pallone dai piedi. Delizia con tocchi di fino che mandano fuori giri il pressing degli avversari. Conclude più volte verso lo specchio, ma la mira è da rivedere.(Dal 77' Bidaoui 6 Solo un ottimo riflesso di Russo gli nega la gioa del gol all'ultmo minuto dopo un buono spunto sulla sinistra).

Dionisi 6 - Gioca da ala aggiunta, spesso e volentieri si decentra per aprire spazi e si traveste più volte da suggeritore. La sua presenza però, era più necessaria, nel cuore dell'area. (Dall' 81' Simeri s.v.).

Bajic 5,5 - Dialoga in maniera deliziosa con i compagni ma stavolta è poco concreto sotto porta, limitandosi ad un paio di conclusioni dalla distanza senza troppe pretese. (Dal 77' Mosti s.v.).