Virtus Entella, Chiappella: "Il campionato non finisce domani, testa all’obiettivo finale"

Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con il Padova:

Mister, è superfluo sottolineare l’importanza di questa partita. Come ci arriva la squadra, come vi siete allenati e che sguardo ha visto nei suoi ragazzi in questi giorni?

"Arrivo con ottime sensazioni; lo sguardo dei ragazzi è quello giusto: sono davvero motivati, concentrati e determinati. Sono consapevoli che servirà una grande prestazione per ottenere il risultato pieno, ovvero la vittoria: questo è ciò che ci serve nella partita contro il Padova.

Tuttavia, c’è un altro concetto altrettanto importante: dobbiamo sapere che il campionato non finirà al triplice fischio, ma andrà avanti. Bisogna mantenere la mentalità ben ancorata su quello che è l'obiettivo finale".

Qualche ora ancora per definire le scelte: ritrovi Squizzato ma perdi Marconi e Mezzoni che erano diffidati. C’è anche questo tipo di gestione da tenere in conto fino alla fine?

"Quando si arriva alla fine, il problema delle squalifiche e delle diffide riguarda tutti. Noi oggi abbiamo due squalificati, ma entrambe le squadre hanno diversi giocatori in diffida. Quello che chiedo ai ragazzi, però, è di giocare come se fosse l’ultima partita. A Empoli, probabilmente, le ammonizioni sono servite per ottenere un punto importante: sono state spese per determinazione e agonismo. Domani non ci risparmieremo e penseremo esclusivamente a questa gara. La squadra ha sempre dimostrato di saper sopperire alle assenze giocando con il piglio giusto; chi scenderà in campo si farà sicuramente trovare pronto.

Due parole sul Padova: vi precede di 4 punti e ha cambiato allenatore tre giornate fa. Con l'arrivo di Breda hanno ottenuto due vittorie casalinghe pesanti per la classifica.

"Assolutamente. Sono stati bravi a invertire la rotta, cosa non facile per via del peso psicologico che certi momenti comportano. È una squadra che ha dimostrato già nel girone d’andata di avere grandissimi valori morali e tecnici; in più è stata ulteriormente modellata nel mercato di gennaio. Conosciamo il valore della loro rosa e su quanti giocatori possano contare, ma noi dovremo farci trovare pronti: siamo convinti di avere le carte in regola per disputare la partita perfetta".

Si gioca in casa e, al di là dell'ottimo rendimento interno, è una bella occasione per affrontare una sfida di questo livello davanti ai propri tifosi in questo momento della stagione.

"Sì, e completando la risposta precedente, dobbiamo analizzare bene il Padova: nelle ultime due uscite hanno mostrato grande solidità, compattezza e cinismo nello sfruttare le occasioni create. Penso che questa sia una grande virtù. All'interno della gara dovremo saper leggere i momenti. Sappiamo che in casa abbiamo qualcosa in più, lo dicono i numeri e le prestazioni, ma questo non deve farci pensare che tutto sia facile o scontato. Anzi, le partite di Serie B sono complicatissime e ogni avversario è difficile da affrontare. Gli ultimi risultati del Padova devono essere un ulteriore stimolo e un monito ad affrontare il match con una determinazione tale da permetterci di fare ciò che vogliamo".