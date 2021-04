Volata per il secondo posto. Lecce 5 vittorie su 5. Doppiato il Monza. Crolla il Venezia

vedi letture

Lecce, Monza, Salernitana e Venezia sono le squadre che in queste ultime sette giornate di campionato tenteranno di conquistarsi il secondo posto alle spalle dell’Empoli, ovvero l’ultimo utile per la promozione diretta in Serie A. In quest’ottica i risultati del pomeriggio hanno evidenziato come sia la compagine salentina quella più in forma, con cinque vittorie nelle ultime cinque giornate. Un bottino di 15 punti, quello degli uomini di Eugenio Corini che è praticamente il doppio di quanto raccolto dalla Salernitana (8) e più del doppio rispetto al Monza. Crolla invece il Venezia che nello stesso periodo ha messo a referto quattro punti, con una vittoria un pareggio e tre sconfitte.