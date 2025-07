Ufficiale Adesso c'è anche la firma sul contratto: Davide Gentile è un nuovo giocatore del Livorno

Davide Gentile è un nuovo calciatore del Livorno. L'esterno destro ritroverà mister Formisano che lo ha richiesto espressamente e saluta a titolo definitivo la Fiorentina.

Prelevato dal Benevento, il giovane difensore ha fatto molto bene con la maglia della Primavera arricchendo da subito il suo palmares; Gentile, infatti, ha vinto da protagonista due coppe Italia e una Supercoppa sfiorando lo scudetto. Dopo aver guadagnato la convocazione nelle nazionali giovanili (fu tra i candidati alla partecipazione ai mondiali under20), è stato tesserato per la Pro Vercelli e per il Fiorenzuola, laddove due infortuni alla spalla hanno frenato il percorso di crescita. L'anno scorso esordio in serie B in una piazza prestigiosa come Salerno, per un totale di nove presenze; non poche se si considera la stagione tribolata dei granata, con quattro allenatori che si sono avvicendati in panchina e una retrocessione ai playout. Ora la grande occasione per il definitivo salto di qualità in una città affamata di calcio, carica d'entusiasmo dopo la promozione e che spesso ha dato la possibilità ai giovani di mettersi in vetrina.