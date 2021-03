Ag. Maita: "Sirene dalla B mai prese in considerazione. Voleva il rinnovo col Bari"

vedi letture

Nei giorni scorsi il centrocampista Mattia Maita si è legato al Bari fino al 2024 nonostante su di lui ci fossero dei club di Serie B pronti a metterlo sotto contrattato in vista della prossima stagione. Una decisione, quella di rinnovare, mai messa in dubbio dal giocatore come spiega il suo agente Maurizio De Rosa ai microfoni di Tuttobari.com: “È contentissimo di questo rinnovo, perché si trova bene a Bari e sta facendo bene. Anche se purtroppo i risultati non sono confortanti, soprattutto negli ultimi due mesi. Su di lui c’era qualche idea dalla Serie B, ma non sono mai state prese in considerazione perché voleva restare qui e già a dicembre avevamo dato la parola alla famiglia De Laurentiis trovando l’intesa per il rinnovo. Se il Bari non avesse rispettato l’accordo, allora sicuramente avremmo preso in considerazione altre situazioni, ma è andata come tutti volevamo andasse. - continua De Rosa – Maita è un giocatore di categoria superiore e per questo il Bari gli ha fatto un triennale. Ora speriamo di poter raggiungere a breve una nuova categoria, magari già quest’anno attraverso i play off”.