Ufficiale AlbinoLeffe, dal Monterosi arriva il centrocampista classe 1997 Samuele Parlati

vedi letture

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dal Monterosi Tuscia FC le prestazioni sportive del calciatore Samuele Parlati, centrocampista classe 1997.

Il giocatore nativo di Gallipoli (LE), nella Stagione 2023/24, ha archiviato un totale di 37 presenze e 2 reti con la maglia del Monterosi Tuscia FC, nel Girone C di Serie C NOW.

Parlati è cresciuto nei settori giovanili di Gallipoli e Lecce, per poi trasferirsi all'Ascoli, club con il quale, dopo una parentesi in prestito in C alla Paganese (17 gare e 1 gol), ha debuttato in Serie B nel Campionato 2017/18 collezionando 5 presenze e 1 rete.

In Serie C, ha vestito anche le casacche di Bisceglie (18 gare e 1 gol), Alma Juventus Fano 1906 (45 presenze e 7 gol), e Catanzaro (7 presenze). Nell'ultimo triennio, è stato uno dei pilastri del centrocampo del Monterosi Tuscia FC, club laziale con cui ha disputato ben 3 campionati di Serie C, archiviando 108 presenze complessive con 5 gol e 12 assist all'attivo.

"Sono molto contento di approdare all'U.C. AlbinoLeffe - le prime parole di Parlati in bluceleste -. A Zanica ho trovato un Centro Sportivo modernissimo, all'avanguardia sotto tanti punti di vista. Nonché un'accoglienza calorosa da parte della società. Per quanto mi riguarda, si tratterà della prima esperienza nel Girone A dopo diversi anni tra Girone B e C. Non vedo l'ora di mettermi in gioco in questa nuova realtà e riscattarmi dal finale amaro della passata stagione".