Ufficiale AlbinoLeffe, il direttore sportivo Obbedio ha rinnovato fino al 2027

Antonio Obbedio, direttore sportivo dell'AlbinoLeffe, ha rinnovato il suo contratto fino al 2027. Di seguito il comunicato del club:

U.C. AlbinoLeffe è lieta di comunicare ufficialmente il prolungamento per altre due stagioni (sino al 2027) del contratto del Direttore Sportivo Antonio Obbedio.

“Quando ricevetti la prima chiamata dell’AlbinoLeffe nell’estate del 2023, in un momento particolare della mia vita, capii subito che quella era la scelta giusta per il mio percorso e per il connubio che avrei potuto creare con l’intera realtà bluceleste - ha commentato Antonio Obbedio -. Appena mi insediai nel centro sportivo, compresi immediatamente di essere entrato in una sorta di Università del Calcio di terza serie, un ambiente ideale in cui crescere e allo stesso tempo offrire il mio contributo per un miglioramento condiviso. Ora, a distanza di due anni, sono enormemente gratificato di poter proseguire questa avventura. Il prosieguo del rapporto è frutto del lavoro straordinario svolto da tutte quelle componenti con cui mi sono trovato a collaborare, da un gruppo squadra veramente speciale e applicato ad uno staff tecnico, medico e dirigenziale di livello".

"La prosecuzione di questo progetto deve essere la base di partenza per provare ad alzare ulteriormente i nostri obiettivi e per accrescere la consapevolezza nei nostri mezzi, senza dimenticare che per qualsiasi club di Serie C, compreso il nostro, la permanenza in categoria deve comunque sempre rappresentare il primo importante traguardo che siamo obbligatoriamente chiamati a raggiungere - ha aggiunto il dirigente seriano -. Ringrazio il Presidente Andreoletti per la fiducia che ha voluto nuovamente riporre nella mia figura, cercherò con professionalità e dedizione di essere all’altezza delle prospettive di questa società”.

Al Direttore Obbedio, il più sentito in bocca al lupo da tutta la famiglia seriana per il suo futuro a tinte blucelesti.