Ufficiale AlbinoLeffe, primo contratto da professionista per Zambelli. Accordo fino al 2025

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver esercitato il diritto di riconferma del calciatore Francesco Zambelli, difensore classe 2004, attraverso la stipula del suo primo contratto professionistico con scadenza 30 giugno 2025.

Nativo di Alzano Lombardo (BG), cresciuto nei settori giovanili di Alzano Cene (attuale Virtus CiseranoBergamo) e Inter (Under 16 e Under 17), ha indossato anche la casacca azzurra della Nazionale U16. Approdato a Zanica nella Stagione 2021/22, al suo primo anno in bluceleste ha vinto il campionato di Primavera 3 e il Trofeo "Dante Berretti" conquistando la promozione in Primavera 2. Con l'U19 guidata dal formatore Massimiliano Maffioletti ha indossato la fascia da capitano in entrambe le stagioni di Primavera 2 (2022/23 e 2023/24).

Nella Stagione 2023/24, Zambelli ha esordito con la maglia della Prima Squadra in occasione del match AlbinoLeffe - Renate (Coppa Italia di Serie C), disputato allo Stadium il 4 ottobre 2023.

"Innanzitutto ringrazio il Presidente, il direttore Obbedio e mister Lopez per la fiducia che hanno riposto in me - le parole di Zambelli -. Ringrazio inoltre tutti i formatori che mi hanno accompagnato nel settore giovanile, poiché il loro impegno e la loro passione sono stati fonte quotidiana di ispirazione e incoraggiamento. Infine, non posso non menzionare i miei familiari e le persone a me care, che mi hanno sempre sostenuto. Sono pronto a mettermi in gioco per questa nuova sfida e a impegnarmi al massimo per dare il miglior contributo possibile alla squadra. Forza AlbinoLeffe!"