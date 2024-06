Ufficiale Albinoleffe, rinforzo in difesa. Contratto biennale per il giovane Nicolò Evangelisti

vedi letture

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver sottoscritto con il calciatore Nicolò Evangelisti, difensore classe 2003, un accordo preliminare valevole per la Stagione 2024/2025, che lo legherà al club seriano sino al 30 giugno 2026.

Il giocatore, il cui contratto di prestazione sportiva con Empoli F.C. è in scadenza il 30 giugno 2024, nel campionato appena concluso ha collezionato 23 presenze con la maglia del Pineto (Serie C - Girone B).

Nativo di Alatri (FR), dopo un anno tra i pulcini dell'Ascoli, è cresciuto nel settore giovanile della Roma, dove ha giocato in tutte le categorie sino alla Primavera 1 indossando anche la fascia di capitano. Acquisito dall'Empoli (Primavera 1), nelle ultime due stagioni ha militato in Serie C, prima con la maglia del Taranto poi con quella del Pineto, mettendo a referto 58 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

"Sono contento di essere arrivato in una piazza con un grande entusiasmo e che punta fortemente sui giovani - le prime parole in bluceleste di Evangelisti -. Questa per me rappresenta una grande opportunità che cercherò di sfruttare al massimo. Ringrazio la Società, a partire dal presidente Andreoletti e dal direttore Obbedio, per la fiducia risposta in me. L'obiettivo è quello di compiere un ulteriore step a livello di crescita".

A Nicolò un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.