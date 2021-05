Albinoleffe, Zaffaroni: "Mi è piaciuto l'atteggiamento dei miei: arriveremo al meglio a Catanzaro"

Non finisce di stupire l'AlbinoLeffe, strepitoso anche ieri nel rimontare lo svantaggio con il Catanzaro e chiudere la gara di andata - valida come quarto di finale playoff - in parità. Mercoledì il ritorno.

Di tutto questo, nel post gara, ne ha parlato il tecnico dei seriani Marco Zaffaroni: "Complessivamente è stata una gara molto equilibrata, come lo sono tutte a questo livello, e all'interno di questo equilibrio abbiamo fatto bene le cose: è stata spezzata da un gran gol del Catanzaro, ma noi, con una gara tosta sul groppone, la squadra è stata bene sul campo. Non ci siamo disuniti, non abbiamo perso le distanze, abbiamo fatto quello che dovevamo e siamo stati premiati: il risultato tiene aperto tutto, logico che dovendo vincere la gara non sarà semplice, ma daremo il massimo. Pensiamo a recuperare le energie per arrivare al meglio mercoledì".

Conclide: "Il livello delle avversarie è molto alto, ma da questo punto di vista siamo tutti sullo stesso livello e tutte ci equivaliamo, serve sbagliare il meno possibile stando attenti ai dettagli. Ovvio che tutto ciò dà molto valore a ciò che noi stiamo facendo, ma ora la testa è al ritorno di questo quarto di finale playoff, tenendo una linea di condotta coerente con ciò che vogliamo fare".