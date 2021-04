Alessandria, iniziativa dei tifosi prima della gara col Como. "Coloriamo di grigio la città"

Con 180' prima della fine della stagione regolare si accende la volata per la promozione diretta in Serie C. Il Girone C già da tempo ha eletto la Ternana come sua regina, mentre negli altri raggruppamenti sarà bagarre fino alla fine. Per quanto riguarda il Girone A nel prossimo weekend andrà in scena lo snodo cruciale per questa lotta: lo scontro diretto fra Como e Alessandria al 'Sinigallia'.

In vista di quel match la tifoseria dell'Alessandria ha sfruttato i social network per lanciare un'iniziativa volta a far sentire il calore della città alla formazione di Moreno Longo. I tifosi hanno, infatti, invitato tutti gli alessandrini a esporre sui balconi o nelle vetrine qualcosa legato alla squadra con un caloroso invito 'Coloriamo di grigio la città'. A riportare la notizia è stato il quotidiano La Stampa.