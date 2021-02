Alessio elogia Carrera: "L'uomo giusto per il Bari. Sa come si fa a vincere"

vedi letture

Il tecnico Angelo Alessio intervistato dal Corriere del Mezzogiorno ha parlato di Massimo Carrera con cui ha lavorato dal 2011 al 2016 alla Juventus e in Nazionale dove entrambi erano collaboratori di Antonio Conte: “Massimo è un ragazzo eccezionale, generoso, umile. E questa sua prerogativa ha fatto sì che la sua carriera da calciatore durasse molto di più, rispetto a quella di altri. È l’uomo giusto per Bari. Abbiamo lavorato assieme sotto la guida di Conte, poi lui ha intrapreso la carriera da allenatore facendo ottime cose e il suo percorso parla chiaro. È andato in Russia e ha vinto campionato e Supercoppa, mentre in Grecia è stato esonerato pur essendo terzo e non certo per i risultati. - conclude Alessio – Ha le qualità per continuare a fare bene, ha esperienza e sa come si fa a vincere. Ha grande personalità e credo che all’inizio farà valere questo. In una fase così negativa, è la cosa migliore da fare".