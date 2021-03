Annus horribilis degli arbitri: alza la voce anche il Sudtirol. L'Ad: "Serve equità di trattamento"

Rigori negati, falli non visti, gestione contestabile dei cartellini: un anno piuttosto nero per gli arbitri di Serie C, spesso finiti nel mirino dei club dopo la disputa dei match. Ultimo in ordine cronologico, il Sudtirol.

L'Ad biancorosso Dietmar Pfeifer, dalle colonne del Corriere dell'Alto Adige, ha così parlato: "Partiamo dal presupposto che siamo una società seria che si comporta correttamente in tutte le sedi. Abbiamo un progetto ambizioso ed economicamente dispendioso. Commettiamo anche noi degli errori, e ne paghiamo le conseguenze, ma il nostro percorso non deve essere ostacolato dalle molte sviste arbitrali che in questo campionato ci stanno fortemente penalizzando. Chi ci conosce sa che non è nostra abitudine esprimerci sulle direzioni di gara o cercare alibi, ma arrivati a questo punto diventa inevitabile rimarcare questo aspetto: vogliamo semplicemente equità di trattamento e maggior attenzione".