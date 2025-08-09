Ufficiale
Arezzo, Andrea Settembrini ceduto al Prato: "Non è stato soltanto un giocatore..."
TUTTO mercato WEB
La S.S. Arezzo saluta con affetto Andrea Settembrini, che proseguirà la sua carriera al Prato.
Andrea non è stato soltanto un giocatore dell’Arezzo: in campo ha sempre dimostrato professionalità, dedizione e attaccamento ai colori amaranto, incarnando con orgoglio i valori del nostro club.
A lui va il nostro più sincero ringraziamento e un grande in bocca al lupo per il futuro.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto I club sono ostaggi dei calciatori, non il contrario: servono regole per tutelare anche le società, perché così sarà impossibile andare avanti. Il Milan che sta per chiudere Hojlund complica l'estate della Juventus
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile