Arezzo, club a lavoro per il nuovo mister: in pole Mariotti, vice di Sarri a Grosseto

vedi letture

A lavoro per il futuro l'Arezzo, che dopo le conferme del Ds Enzo De Vito e del responsabile dell'area tecnica Roberto Muzzi, sta valutando vari profili per la panchina.

Come riporta arezzonotizie.it, tra i principali candidati ci sarebbe Marco Mariotti, dimessosi dal Carbonia (formazione sarda di Serie D), e in carriera vice, a Grosseto, di due profili del calibro di Elio Gustinetti e Maurizio Sarri. Nelle ultime ore, però, si è anche parlato di profili come Silvio Baldini e Pasquale Catalano, che pare comunque abbiano smentito.

Non resta quindi che attendere.