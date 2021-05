Arezzo, De Vito promosso al ruolo di Dg: cambia l'organigramma societario degli amaranto?

Un criptico comunicato da parte dell'Arezzo, una conferenza stampa indetta per venerdì nella quale sarà presentato il nuovo Dg, che risponde al nome di Enzo De Vito, fino a poco fa Ds del club. Una promozione che lascia quindi intendere che il ruolo di direttore generale non sarà più ricoperto da Guglielmo Manzo.

Come riporta arezzontizie.it, si attende quindi di capire come verrà ridisegnato l'organigramma del club amaranto, e quale sarà il ruolo di Roberto Muzzi, che potrebbe passare a occuparsi solo del settore giovanile.