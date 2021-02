Arezzo, Stellone ci crede: "Abbiamo la possibilità di salvarci senza passare dai playout"

vedi letture

Intervenuto nel corso della trasmissione AreaC, in onda su Sky, il tecnico dell'Arezzo Roberto Stellone, come riferisce tuttoc.com, ha così parlato circa il futuro del club, attualmente ultimo in classifica nel Girone B: “Abbiamo la possibilità di salvarci senza passare dai playout, è difficile ma ci proveremo. Vogliamo costruire un progetto serio. Muzzi ricorda gli anni che abbiamo giocato insieme, gli ho fatto fare tanti gol. C’è stima reciproca tra noi, abbiamo un grande rapporto. Stiamo cercando tutti di dare il massimo per ottenere la salvezza. Spero che la vittoria di domenica ci permetta di giocare con un pizzico di serenità in più visto che la squadra non vinceva da tante giornate”.