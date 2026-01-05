TMW Arzignano, Lakti verso l’addio: il Gubbio ci prova già a gennaio

Possibile movimento in uscita in casa Arzignano Valchiampo in questa finestra di calciomercato. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Erald Lakti, centrocampista classe 2000, è uno dei profili più attenzionati in Serie C e potrebbe cambiare maglia già nelle prossime settimane.

Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e con il contratto in scadenza al termine della stagione, è finito sul taccuino di diversi club, che hanno già chiesto informazioni alla società veneta per valutarne la disponibilità.

Tra le pretendenti, il Gubbio è la squadra che al momento mostra l’interesse più concreto. Il club umbro starebbe infatti valutando un possibile affondo già nel mercato di gennaio, con l’idea di presentare una prima offerta all’Arzignano per anticipare la concorrenza e assicurarsi il centrocampista.