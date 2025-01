Ufficiale Ascoli, doppio innesto in difesa: arrivano il mancino D'Amore e il centrale Toma

vedi letture

Doppio innesto per l'Ascoli che ha annunciato l'arrivo dell'esterno mancino D'Amore, in prestito dalla Juve Stabia, e del difensore Toma, a titolo definitivo dal Legnago Salus. Di seguito i comunicati sui due nuovi acquisti:

"L’Ascoli Calcio comunica di aver acquisito dalla Juve Stabia a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno le prestazioni sportive di Francesco D’Amore. Nato a Salerno il 1° aprile 2004, è un terzino sinistro, che all’occorrenza può ricoprire il ruolo di esterno di centrocampo. E’ reduce dall’esperienza col Legnago Salus, con cui ha all’attivo 13 presenze nel campionato di C e una in Coppa Italia. In precedenza ha vestito le maglie in D della Cavese e in C della Juve Stabia, con cui nella stagione scorsa ha conquistato la promozione in Serie B. Il Club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Francesco, che ha scelto la maglia numero 26".

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Robert Toma. Il difensore rumeno, classe 2004, arriva a titolo definitivo dal Legnago Salus e ha sottoscritto un accordo fino al prossimo 30 giugno. Ritrova ad Ascoli Mister Di Carlo, che nella s.s. 2022/23 guidava il Pordenone mentre Toma militava nelle file della Primavera neroverde. Il Club bianconero dà il benvenuto a Robert, che vestirà la maglia numero 29".