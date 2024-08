Ufficiale Ascoli, innesto d'esperienza fra i pali: dal Pisa arriva Livieri. La nota dei bianconeri

L'Ascoli ha rinforzato la propria rosa prelevando un portiere d'esperienza dalla Serie B come Livieri che torna così in Serie C dopo le stagioni vissute con le maglie di Lecco, Pro Sesto, Catania e Pisa. Questo il comunicato del club:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Pisa il diritto alle prestazioni sportive del portiere Alessandro Livieri.

Classe ’97 di Milano, Livieri, reduce dall’ultima stagione con la Cremonese, arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Cresciuto nel Settore Giovanile del Milan, con cui vince nella s.s. 2013/14 la Viareggio Cup, esordisce fra i professionisti con la maglia della Feralpisalò. Dopo tre stagioni in Serie C coi gardesani, veste nella stessa categoria le maglie di Pisa, Lecco, Pro Sesto e Catania. Sempre col Pisa esordisce in Serie B l’11 dicembre 2021 al posto di Nicolas nella prova, convincente, contro il Lecce; chiuderà la stagione con 4 presenze e, l’anno successivo, difenderà 12 volte la porta nerazzurra, una di queste contro l’Ascoli all’Arena Garibaldi per il risultato finale di 2-0 per i toscani.

Il Club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Livieri, al quale augura i migliori successi con la maglia n. 1 dell’Ascoli".