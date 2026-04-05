Atalanta U23, Bocchetti: "Peccato per le disattenzioni, ma crediamo nei playoff"

Dopo il pirotecnico 3-3 sul campo del Siracusa, Salvatore Bocchetti ha analizzato la prestazione della sua Atalanta U23 ai canali ufficiali del club, mostrando un mix di rammarico e fiducia per il finale di stagione.

Il tecnico nerazzurro non nasconde l’obiettivo con cui la squadra era scesa in campo: “Siamo venuti qui per vincere, ma sapevamo di affrontare una squadra che in casa gioca sempre bene”. Una partita aperta e ricca di occasioni, nella quale però, secondo Bocchetti, è mancata la giusta attenzione nei momenti chiave: “Abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla prima, poi qualche nostra disattenzione li ha premiati. Con maggiore concentrazione avremmo potuto fare qualcosa in più”.

Nonostante il rammarico per il risultato, il punto conquistato viene comunque accolto con pragmatismo: “Ci teniamo questo punto e continueremo a provarci per agganciare i playoff finché sarà possibile”. Un messaggio chiaro, che evidenzia come la squadra creda ancora nella possibilità di rientrare nella corsa alla post-season.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, che potrebbe risultare decisivo: “Con la Cavese sarà una gara importante, vincendo potremmo portarci a pochi punti dai playoff”. Bocchetti ha poi indicato la direzione su cui lavorare: maggiore solidità difensiva per evitare di compromettere quanto di buono costruito in fase offensiva.