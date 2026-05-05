Atalanta U23, Bocchetti: "Orgoglioso dei ragazzi. Percorso di crescita enorme"

Salvatore Bocchetti, tecnico dell'Atalanta U23, ha commentato così l’eliminazione ai playoff al termine della gara con la Casertana attraverso i canali ufficiali del club orobico:

“Sono orgoglioso dei ragazzi, hanno offerto una prova eccellente contro una squadra molto forte. Ovviamente resta il rammarico per non essere riusciti a trovare il gol, ma se ripenso a quando abbiamo iniziato e a dove siamo arrivati, il percorso di crescita è stato enorme. Questa è la più grande soddisfazione per un allenatore: vederli migliorare così è un orgoglio. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, ma fino all’ultimo secondo gli abbiamo dato filo da torcere.”

Il tecnico nerazzurro ha poi analizzato la stagione: “È stata una stagione fantastica, in un girone complicato e con la squadra più giovane del campionato: questo rende ancora più evidente la crescita del gruppo. Fino all’anno scorso molti di loro erano in Primavera, oggi si sono misurati con il calcio dei ‘grandi’. Faccio di nuovo i complimenti ai ragazzi, se lo meritano. Tenere testa alle squadre del Girone C non era semplice, ma in loro ho visto una squadra vera. Non posso che ringraziarli.”