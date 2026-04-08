Atalanta U23, Bocchetti: "Dura in 10 per 80', buono il pari con la Cavese. Puntiamo ai playoff"

Una gara non semplice quella che ha affrontato l'Atalanta U23, rimasta in 10 uomini al 15' del primo tempo in occasione della sfida contro la Cavese, recupero della 34ª giornata del campionato di Serie C, Girone C: 1-1, però, il finale.

Che, come si legge su tuttoatalanta.com, è stato così commentato dal tecnico Salvatore Bocchetti: "I ragazzi sono stati straordinari, giocare per 80' in dieci uomini non era semplice, ma loro hanno sfoderato una prestazione eccezionale. C'è sicuramente un po' di rammarico, perché avevamo assaporato la vittoria e abbiamo avuto la possibilità concreta di portarla a casa, e dispiace non esserci riusciti, specie poi con la squadra che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo contro una formazione che è venuta qui con la chiara intenzione di farci calcisticamente male. Alla fine, portiamo a casa un punto molto importante che mantiene apertissimo il nostro grande sogno di raggiungere i playoff: ci proveremo con tutte le nostre forze fino all'ultimo secondo".

È però già tempo di pensare al Monopoli: "Affronteremo una squadra che è già qualificata ai playoff, ma noi scenderemo in campo per mettercela tutta. Per il nostro cammino potrebbe rivelarsi una gara veramente decisiva. Siamo lì, attaccati al nostro obiettivo: mancano tre giornate e vi assicuro che ce la giocheremo fino alla fine senza risparmiarci un solo millimetro".