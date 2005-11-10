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Audace Cerignola, a titolo definitivo arriva Gasbarro: contratto annuale con opzione
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Audace Cerignola "comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Gasbarro. Il difensore ha firmato un contratto che lo lega all’Audace Cerignola fino al 30 giugno 2027 con opzione per un ulteriore anno.
Difensore classe 1995, (nato il 07/01/1995 a Pisa), Gasbarro vanta 279 apparizioni tra i professionisti, tra Serie B e Serie C. Nella passata stagione proprio con la maglia gialloazzurra ha collezionato 22 presenze, 1 gol e 1 assist.
La società gli augura un bentornato e buon lavoro!".
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