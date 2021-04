Avellino, Braglia: "Il 2° posto dipende da noi. Ma qualcuno ha staccato involontariamente la spina"

Nel Girone C di Serie C la promozione diretta in B è stata ormai decisa, e acciuffata dalla Ternana, ma per il secondo posto è lotta aperta. Nonostante l'Avellino sia in vantaggio su tutte le dirette concorrenti.

Ma in vista della sfida contro il Teramo, come riferisce tuttoavellino.it, il tecnico irpino Piero Braglia ha parlato chiaro: "Il secondo posto dipende sempre da noi. Io penso che se non riusciremo a mettere dei punti da parte non meritiamo di arrivare secondi. Ma dipende solo da noi, gli altri possono dire e fare quello che vogliono ma se noi vinciamo due gare saremo secondi. Per il campionato è l'ultima partita in casa ma noi speriamo di farne qualcun altra ai playoff. Noi dobbiamo fare una bella partita, con qualità ed attenzione. Abbiamo fatto un pessimo primo tempo a Vibo, perdendo anche meritatamente per quello che abbiamo fatto nel primo tempo. Ora le risposte le deve dare il campo, se noi siamo la squadra che penso io, possiamo fare bene. Ci può stare che dopo Bari ci siamo un po' rilassati, pensando che il più era stato fatto entrando scarichi a Vibo. Forse involontariamente qualcuno ha staccato anche un pò' la spina. Si sono rilassati un po' troppo. Loro penso che ritenessero che fosse già fatta. Se poi parti come a Vibo la partita la perdi".