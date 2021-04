Avellino, Braglia: "Qualcuno non ha capito come funziona il calcio: da oggi glielo faremo capire"

vedi letture

Niente è perduto, ma l'Avellino non ha ancora la certezza matematica del secondo posto in classifica che consentirebbe agli irpini una privilegiata posizione per i playoff per giocarsi la promozione in B.

E la sconfitta di ieri contro la Vibonese non ha certo spianato la strada, mandando anche su tutte le furie mister Piero Braglia. Che nel post gara, come riferisce tuttoavellino.it, si è così espresso: "Quando approcci le partite in maniera sbagliata siamo un pericolo per noi stessi. Abbiamo fatto male soprattutto la prima mezz'ora. Gente che doveva farti vedere qualcosa di diverso oggi non mi ha soddisfatto. Farò delle valutazioni. Eravamo pronti a questo tipo di partita, li avevo avvisati, loro hanno fatto la stessa nostra gara di sabato con il Bari. Quando inizi così poi le partite non le riprendi. C'è gente che non ha capito ancora come funziona il calcio e da oggi glielo faremo capire. Abbiamo pagato questo inizio, è un peccato, una vittoria ci avrebbe permesso di poter lavorare in ottica playoff".