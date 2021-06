Avellino, G. D'Agostino: "Ripartire subito consapevoli di essere grandissimo club"

Giovanni D'Agostino, amministratore unico dell'Avellino, dopo l'eliminazione dai playoff di Serie C, attraverso i social ha dichiarato: "Leccarsi le ferite e ripartire subito, con la consapevolezza di essere finalmente un grandissimo club. C'è ancora tanto lavoro da fare. Siamo solo all'inizio di una fantastica storia d'amore. E l'amore si sa, è gioia e sofferenza. Forza lupi sempre. Grazie di cuore a tutti per l'intesa stagione e le bellissime parole che state spendendo pubblicamente e in privato nei nostri confronti. Vi sto leggendo e non posso far altro che emozionarmi".