Bari, brutto pareggio con la Cavese. Squadra in ritiro prima del ciclo di ferro

Serata tesa in casa Bari dopo il pareggio interno di questo pomeriggio contro la Cavese ultima in classifica nel Girone C di Lega Pro. Un 1-1 che ha portato la società del presidente Luigi De Laurentiis ad annunciare il ritiro a tempo indeterminato della prima squadra. All’orizzonte per la compagine di Gaetano Auteri le sfide interne contro Viterbese e Monopoli, seguite dal big match in casa del Catania, il derby contro il Foggia al San Nicola e la sfida del ‘Menti’ contro la Juve Stabia.