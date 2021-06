Bari, Ciofani può tornare in Serie B: il difensore piace al Frosinone di Fabio Grosso

vedi letture

Matteo Ciofani potrebbe tornare presto in Serie B, nonostante il Bari non sia riuscito a ottenere la promozione in cadetteria. Secondo quanto riporta TuttoBari.com, il difensore classe '88 è seguito con interesse dalla cadetteria e in particolare dal Frosinone, squadra in cui ha militato per cinque anni ottenendo una doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A.