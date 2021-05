Bari, il sindaco: "Ultime gare non all'altezza di chi vuole la B. Spero scatti una molla ai playoff"

vedi letture

Un'altra stagione che per il Bari rischia di diventare fallimentare. Il primo posto è nuovamente sfumato, e i playoff, dove i Galletti arrivano da quarti in classifica, sono ora l'unica speranza di svolta.

Di questo, ai microfoni di tuttobari.com, ne ha parlato il sindaco di Bari Antonio Decaro: "IMi aspetto che ci aiuti San Nicola (ride, ndr). Non è andata bene. Purtroppo il campionato non è andato bene, ma i playoff sono un campionato a parte. Speriamo possa cambiare qualcosa in questi giorni. Molte volte scatta una molla psicologica all'interno delle persone che scendono in campo. L'unica speranza che vedo è questa. Le ultime partite non sono state all'altezza di una squadra che vuole andare in B. L'auspicio è che possa scattare questa molla e raggiungere un palcoscenico più vicino a quelle che sono le ambizioni della tifoseria barese".