Bari, LDL fa visita alla squadra. Per riportare serenità e caricarla in vista del finale di stagione

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra e al tecnico Massimo Carrera in un momento molto complicato della stagione fra risultati che non arrivano e voci di un possibile disimpegno da parte della proprietà. Il numero uno, come si legge sul sito del club pugliese, è arrivato in ritiro questa mattina intrattenendosi a lungo con Carrera e il suo staff e mangiando con il gruppo per spronarlo a dare il massimo da qui alla fine e non lasciare nulla di intentato nella corsa alla Serie B.