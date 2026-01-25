Ufficiale Audace Cerignola, dalla Juve Primavera arriva Bassino. Il difensore è in prestito secco

Volto nuovo in casa Audace Cerignola, perché la formazione pugliese ha fatto sapere di essersi assicurata Alessandro Bassino dalla Juventus: il giocatore, difensore classe 2006 e capitano della Primavera bianconera, arriva in forza ai gialloblù con la formula del prestito secco, quindi fino a giugno 2026.

Ecco la nota diffusa dall'Audace Cerignola:

"La 𝐒.𝐒. 𝐀𝐮𝐝𝐚𝐜𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐚 𝐒.𝐫.𝐥. comunica di aver acquisito dalla 𝐉𝐮𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐬 le prestazioni sportive di 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐁𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐨. Il calciatore arriva a Cerignola a titolo temporaneo,

Difensore centrale classe 2006, già capitano della Primavera bianconera, Bassino è cresciuto nel settore giovanile juventino, completando l’intero percorso nelle giovanili fino alla Juventus Primavera, con cui ha disputato il campionato Primavera 1. Già aggregato stabilmente alla Juventus Next Gen, ha collezionato diverse presenze nel campionato di Serie C.

Nel suo curriculum anche convocazioni con le Nazionali giovanili azzurre.

𝐋𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐝𝐚̀ 𝐢𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐝 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨, 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐠𝐥𝐢 𝐛𝐮𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨".