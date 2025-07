Ufficiale Bra, arriva dal SudTirol un rinforzo per la difesa: è il centrale Rottensteiner

"B come Bra, B come BenediktI". Inizia così il comunicato del Bra con cui si annuncia l'arrivo dal SudTirol di un giovane difensore centrale per la prossima stagione di Serie C.

"L'A.C. Bra comunica ufficialmente il primo acquisto che andrà a rinforzare il roster giallorosso che sarà protagonista nella Serie C Sky Wifi 25/26: Benedikt Rottensteiner. Nato a Bolzano nel 2005, è un difensore centrale-braccetto di ruolo e arriva in prestito gratuito dal Südtirol. - si legge ancora nella nota dei piemontesi - Sarà a disposizione del tecnico Fabio Nisticò e dello staff, a partire da lunedì 14 luglio (giorno del raduno e dell'inizio della preparazione, a Bra). Benvenuto, non vediamo l'ora di vederti in campo!".