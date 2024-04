Ufficiale Doppia firma in casa SudTirol, primo contratto da 'Pro' per Buzi e Rottensteiner

L’FC Südtirol è lieto di comunicare che i calciatori Luis Buzi e Benedikt Rottensteiner hanno sottoscritto, rispettivamente, il primo contratto da professionista. I due giovani in forza alla Primavera 2 si sono legati alla società biancorossa con un accordo in scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Luis Buzi, nato a Bolzano il 24 luglio 2005, di nazionalità albanese, già chiamato dalle selezioni nazionali giovanili del suo Paese d’origine, gioca come punta centrale e all’occorrenza ala destra-seconda punta. Nel corso della corrente stagione agonistica ha disputato 11 partite mettendo a segno 16 reti con la maglia della formazione Primavera 2 nel girone A del campionato e 3 reti in altrettante partite in Coppa Italia Primavera, per poi fermarsi a causa di un infortunio da cui sta recuperando. Aggregato alla prima squadra nel corso del ritiro estivo dello scorso anno, è stato l’autore della prima rete stagionale biancorossa nella stagione 2023-2024. Vanta 5 presenze con le nazionali giovanili albanesi, di cui 3 con l’Under 19 e 2 con l’Under 18. Il selezionatore Armando Çungu lo ha convocato nelle tre gare di qualificazione ai Campionati Europei di categoria svoltesi in Irlanda del Nord: Albania-Irlanda, Albania-Belgio e Albania-Slovenia. Buzi ha contribuito in tutte e tre le gare da subentrato. Ha iniziato a giocare a sei anni, approdando all’FC Südtirol nel 2013 ed iniziare la trafila nel settore giovanile.

Benedikt Rottensteiner, nato il 29 luglio 2005 a Bolzano, residente sull’Altopiano del Renon, difensore centrale, capitano della Primavera 2, a più riprese aggregato alla prima squadra, sia in occasione del ritiro estivo dello scorso anno che nel corso della stagione con un paio di convocazioni in Serie B. E’ approdato in biancorosso nel 2017. Fino ad ora, nel corso del corrente campionato Primavera 2 - girone A ha collezionato 25 gettoni di presenza mettendo a segno due gol e un assist, oltre a 2 gare nella Coppa Italia Primavera.