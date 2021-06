Bulevardi fa gola in B: ci sono Cittadella e Chievo. Il Legnago rischia di perderlo

vedi letture

Il rischio che il Legnago si faccia soffiare un rinato Danilo Bulevardi è ormai più che concreto.

Sulle tracce del centrocampista, infatti, come riferisce il quotidiano L'Arena, si è inserito anche il ChievoVerona, che proverà a far concorrenza a un Cittadella che da tempo sta monitorando l'ex Siena. Per atro in scadenza di contratto.

Su di lui ci sono poi anche Casertana e Avellino, e forse non sono chiusi neppure i margini con il Legnago, ma chiaramente la categoria farebbe la differenza.