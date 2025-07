Ufficiale C'è l'accordo con il Catania, e Maffei passa al Trento a titolo definitivo. Firma un triennale

vedi letture

Giornata di ufficialità per il Trento, con il club che ha fatto sapere di aver prelevato a titolo definitivo dal Catania il difensore Mattia Maffei, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2028; per il classe 2004, dal suo arrivo alla corte di patron Mauro Giacca nel gennaio 2025, 14 presenze in campo, condite da una rete e 2 assist.

Questo, il comunicato ufficiale:

A.C. Trento 1921 comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Catania Football Club i diritti alle prestazioni sportive del difensore Mattia Maffei. Il classe 2004 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2028.

Arrivato a Trento nel gennaio 2025, Maffei si è subito ritagliato un ruolo di rilievo all’interno della squadra. Nella seconda parte della scorsa stagione ha collezionato 14 presenze, arricchite da una rete e due assist, dando così un contributo significativo al percorso del Trento.

A Mattia un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento!".

Dopo la firma con i gialloblù, queste le parole del giocatore, ai canali ufficiali della società: "Sono molto felice di continuare il mio percorso con questi colori. Tornare a titolo definitivo, in una piazza nella quale mi sono sentito subito a casa, è per me motivo d’orgoglio. I sei mesi della scorsa stagione hanno inciso profondamente sulla mia scelta: ho percepito fin da subito la fiducia del Club e per questo voglio ringraziare il Presidente Giacca, il Direttore Zocchi e il Tecnico Tabbiani. Le ambizioni, anche alla luce di quanto fatto lo scorso anno, sono alte e condivise: lavoreremo ogni giorno per migliorarci ancora e provare a toglierci nuove soddisfazioni. Ci vediamo presto al Briamasco. Forza Trento!".