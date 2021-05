Caiata: "Con me il Potenza può puntare a galleggiare in C. Ma forse ci sono acquirenti"

Come riferisce tuttopotenza.com, sulle frequenze di Radio Potenza Centrale è intervenuto il presidente rossoblù Salvatore Caiata: "Sogno un Potenza formata e portato avanti dalla vera potentinità e cioè quella potentinità che ama la città e il suo territorio. In questo senso ho sempre predicato nel deserto ma in merito noto adesso un certo fermento e qualcosa si sta muovendo. Il Potenza Calcio è diventato in questi anni in cui io sono stato il presidente il fenomeno Potenza e nella stagione agonistica che si è appena conclusa anche senza pubblico per via del Covid-19 ci siano tenuti a galla. Sono un visionario e un ambizioso ma so benissimo che il Potenza non potrà mai competere con determinate piazze che hanno più blasone di noi, più strutture di noi e più tifosi di noi, ma se dovessi andare avanti punterei sempre a essere nel lato buono della classifica e questo mi farebbe contento. Oggi come adesso il Potenza non può che al massimo puntare ad arrivare se tutto va bene subito dopo le prime otto squadre del girone qualunque esso sia. Noi in questo momento storico possiamo puntare a resistere e a galleggiare in Serie C ma se arriverà qualcuno più bravo di noi e più forte di noi economicamente non ci sarà nessun problema nel farci da parte perché come ha scritto uno storico tifoso in settimana sulla sua bacheca Facebook il Potenza è di Potenza, il Potenza è di tutti e quindi noi al momento stiamo valutando varie situazioni per capire a breve cosa fare".