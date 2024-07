Ufficiale Caldiero Terme, rinnovato il contratto con il 2004 Edoardo Furini

vedi letture

Il Calcio Caldiero Terme è lieto di comunicare la conferma nella rosa della Prima Squadra di Edoardo Furini. Il centrocampista classe 2004 ha sottoscritto con il club termale un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Edoardo è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione, dove ha totalizzato 33 presenze con 2 gol all’attivo. Ad Edoardo gli auguri di uno splendido percorso con i colori gialloverdi.

Edoardo Furini (centrocampista Calcio Caldiero Terme): ” Il professionismo è il sogno di ogni bambino che gioca a calcio. Firmare questo contratto rappresenta un sogno che diventa realtà. Ringrazio il Caldiero per aver creduto in me fin dal primo giorno e per avermi fatto crescere sotto ogni punto di vista. Sono grato a questa società per l’opportunità che mi sta offrendo e sono orgoglioso di iniziare questo percorso con la maglia gialloverde”.